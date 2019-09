Il Sottosegretario di Stato in visita al Comando di Varese per la firma del decreto d’istituzione del distaccamento volontario di Porto Ceresio.

“Dopo aver visitato quasi cento tra comandi e distaccamenti dei Vigili del Fuoco ho voluto chiudere qui, a Varese, il percorso da Sottosegretario di Stato e tirare le somme di quanto fatto per il Corpo Nazionale e per tutte le anime che lo compongono”. Tempo di bilancio per il Sottosegretario Stefano Candiani, ieri mattina, domenica 1 settembre, al comando provinciale di Varese per la firma del decreto d’istituzione del distaccamento volontario di Porto Ceresio. “Un percorso per il quale voglio ringraziare i tanti Vigili del Fuoco incontrati, i sindacati, le associazioni – ha esordito Candiani – È grazie a loro se, in questo poco tempo, si è fatto tanto. Lascio un Corpo in via di potenziamento, con 1500 uomini extra turnover che si aggiungeranno all’organico, e col maggior impegno di risorse mai visto: 905 milioni di euro per i prossimi 15 anni per le sedi, i mezzi e i dpi”. Nel cassetto rimane intanto un disegno di legge atteso da oltre 20 anni. “Abbiamo lavorato per un anno per l’equiparazione stipendiale e previdenziale dei Vigili, siamo a un passo – fa sapere Candiani – e subito lo depositeremo in Parlamento per aprirne la discussione. Oltre all’equiparazione si inseriscono norme per una formazione più rapida e per il reclutamento dei nuovi uomini, al fine di abbassare l’età media ed evitare le assurdità dei concorsi visti negli ultimi anni. Si punta a superare il Manutentore Unico, a valorizzare le realtà che curano meglio mezzi e strutture e soprattutto a definire criteri oggettivi per l’apertura di sedi e distaccamenti, strappandola alla valutazione personale che, negli anni passati, ha prodotto situazioni paradossali”. “È stata un’esperienza stupenda e molto importante – ha concluso Candiani – che ha dato molti frutti e posto molte basi importanti per chi arriverà”.