E’ partito dalla Stazione Centrale di Milano il treno per la memoria, per il Comune di Abbiategrasso, partecipano 11 studenti in rappresentanza delle scuole secondarie di I e II grado.

Anche Abbiategrasso alla partenza del treno per la memoria

Questa mattina 28 marzo è partito dalla Stazione Centrale di Milano il treno“In viaggio per la memoria”: per il Comune di Abbiategrasso, partecipano 11 studenti in rappresentanza delle scuole secondarie di I e II grado. I ragazzi e le ragazze sono accompagnati da una docente, la professoressa Terranova, e dal consigliere comunale Sara Valandro. Il viaggio è promosso dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito del piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio 2018/2019.

Il commento dell’assessore

“È una proposta nuova quella di quest’anno, rispetto al viaggio istituzionale che è stato organizzato fino ad oggi – spiega l’assessore ai Servizi Educativi Eleonora Comelli – Durante il viaggio in treno, infatti, gruppi eterogenei provenienti da tutta la Lombardia avranno modo di conoscersi, condividere momenti di aggregazione, attività laboratoriali, di sensibilizzazione e di preparazione alle visite ai campi di Auschwitz, di Birkenau e ai luoghi storicamente più significativi della città di Cracovia. Al ritorno, sensazioni, bagagli esperienziali e testimonianze saranno condivisi ed elaborati durante ulteriori laboratori e confronti. Un’occasione preziosa per esperire e promuovere un ruolo di cittadinanza attiva.”

Il viaggio

Dopo la partenza, dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, la “Comunità di Viaggio” parteciperà dunque durante tutto il percorso in treno ad attività di laboratorio, che coinvolgeranno gli studenti, i docenti e tutti i partecipanti all’iniziativa. Dopo il pernottamento in treno, venerdì 29 marzo è previsto l’arrivo a Cracovia Plaszów,dove sarà visitato il quartiere ebraico di Kazimierz e il ghetto di Plaszów. Il giorno seguente, si svolgerà la visita ai campi di Auschwitz, di Birkenau e la commemorazione al memoriale della Shoah.

Domenica 31 marzo 2019 sarà invece una giornata di meeting dedicata alla “Condivisione delle ricerche, delle esperienze e delle testimonianze”, al Centrum Kultury di Nowa Huta (Cracovia). In serata, il treno ripartirà in direzione di Milano, dove arriverà nel pomeriggio di lunedì 1 aprile. Durante il viaggio di ritorno, la comunità continuerà a condividere con esperienze e laboratori le mmagini, le emozioni e le riflessioni sul vissuto ai campi.