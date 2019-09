Sempre più spesso cadono sulla città “bombe d’acqua” e precipitazioni estreme. Questi intensi temporali con forti piogge concentrate in tempo ridotto e con grandine provocano allagamenti e disagi che vanno gestiti con interventi straordinari e urgenti. Come fare? Lo abbiamo chiesto a Duilio Capasso, titolare di Garbenspurghi – società di Rho che dal 1975 si occupa di spurghi e manutenzione di impianti fognari e di acque reflue in ambito civile.

Può tracciarci un profilo di Garbenspurghi?

La Garbenspurghi, azienda leader i per i servizi ecologici, si occupa di spurgo fognature e pozzi neri. Disponiamo di attrezzature moderne ed efficienti, oltre che di personale altamente specializzato. Uomini e mezzi sono la nostra forza. Operiamo sia interventi di manutenzione ordinaria sia interventi straordinari.

Che tipologia di impianti curate? Chi può chiamarvi?

Serviamo il privato cittadino, il condominio, il titolare d’impresa, l’ente comunale e chiunque richieda la nostra opera.

Come gestite le emergenze e gli interventi straordinari?

Abbiamo oltre 40 anni di esperienza che ci portano ad avere la migliore organizzazione per interventi pronti e di alta qualità. Offriamo garanzia di pronto intervento e una logistica ineccepibile. Siamo strutturati con sei squadre, reperibili 24 ore su 24. I nostri collaboratori sanno mantenere la calma, essere pazienti e tranquillizzare il cliente, anche in situazioni di emergenza e di forte stress. Non dobbiamo dimenticare che spesso chi ci chiama sta vivendo delle difficoltà importanti, ha degli allagamenti, delle perdite, ecc.

Riuscite a intervenire con tempestività ed efficacia anche grazie alla video-ispezione di tubazioni. In cosa consiste?

Il rinnovamento tecnologico del nostro settore ci ha sempre trovati pronti ed ora disponiamo di attrezzature moderne ed efficienti. L’ultima innovazione che abbiamo introdotto è, appunto, la video ispezione delle tubazioni. Le telecamere individuano il punto preciso in cui l’impianto ha un guasto riscontrare rotture, infiltrazioni e altre anomalie. Si può così ottimizzare l’assistenza, andando a intervenire nel punto esatto con l’autospurgo.

Come richiedere un intervento di Garbenspurghi

Garbenspurghi interviene su Rho, Milano città e in un raggio d’azione di circa 20-25 Km di distanza dalla sua sede, in via Mincio 19 a Rho.

Per contattare Garbenspurghi chiamare lo 02-9307031, scrivere a info@garbenspurghi.it o visitare il sito www.garbenspurghi.it.

Informazione pubblicitaria