Quando si parla di implantologia le domande e i dubbi sono tanti. Facciamo un po’ di chiarezza:

– Quanto costa mediamente un impianto dentale?

– E’ possibile inserire gli impianti anche in presenza di poco osso?

– Quali sono le alternative migliori alle classiche dentiere?

– Quanto conviene curarsi all’estero?

– Cosa cercare per ottenere i migliori risultati?

– Esiste il “miglior” implantologo?

Quanto costa un impianto dentale?

Prima di tutto è bene sottolineare che il costo di un impianto varia da Studio a Studio, in base ai materiali utilizzati nella realizzazione delle singole componenti (vite, moncone e corona).

Centinaia di aziende, in tutto il mondo, producono impianti dentali, secondo una propria linea estetica e qualitativa.

E’ logico che alcune aziende producano impianti migliori rispetto ad altre, perché investono, ad esempio, di più nella sperimentazione clinica (esistono impianti più compatibili con il tessuto osseo umano). Stesso discorso per le “corone” e per i monconi.

Orientativamente, possiamo dire che un impianto costa tra i 1.200€ ad oltre 2.500€.

I fattori che determinano la differenza di costo, oltre i materiali utilizzati, sono:

la qualità degli impianti e della corona (con relative garanzie scritte);

la bravura e l’esperienza del chirurgo;

la possibilità di effettuare in sede una Tac 3d a bassa dose di radiazioni, per una valutazione estremamente precisa di tutta la bocca;

la possibilità di effettuare l’operazione senza sentire dolore grazie alla sedazione cosciente.

Ma attenzione alle offerte “acchiappa pazienti”!

Spesso si leggono annunci in cui “un impianto costa soli 700€”. Poi, leggendo più attentamente, si scopre che l’offerta non include il costo della corona!

Non lasciatevi attirare solo dal prezzo, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico, che se anche mini-invasivo, richiede pur sempre una certa esperienza, accortezza, e certificazione dei materiali utilizzati, se si vogliono evitare problematiche post-operatorie.

E’ possibile inserire impianti anche con poco osso?

La risposta è si. Oggi grazie alle moderne tecniche implantologiche è possibile effettuare interventi anche in caso di pazienti con poco osso (minimo 5-6 mm), inserendo impianti corti, inclinati o zigomatici.

Un’alternativa altrettanto valida è la recente tecnica di rigenerazione ossea, per cui è possibile rigenerare l’osso naturale fino a 20 mm. Grazie all’utilizzo di specifici materiali, biocompatibili, è possibile affrontare l’operazione senza alcun problema. In questi casi è solo necessario attendere un periodo, che vada i 6 ai 12 mesi affinchè l’innesto osseo si stabilizzi, prima di procedere con il posizionamento degli impianti.

Quali sono le migliori alternative alle dentiere tradizionali?

Tra le migliori soluzioni implantologiche abbiamo queste 3 innovative tecniche chirurgiche:

All on Four: La protesi risulta ancorata in modo saldo e resistente tramite l’inserimento di 4 impianti per arcata. L’operazione è mini invasiva, non prevede nè tagli nè punti di sutura e garantisce ottimi i risultati estetici e funzionali. Il post operatorio è breve e non prevede particolari disagi. Dopo qualche mese,puoi tornare a sentire se la pasta è al dente!

All on Six: come sopra, ma con 6 impianti ad arcata, invece di 4.

Overdenture: meno performante delle precedenti, ma sicuramente più economica. Si tratta di una protesi mobile, ancorata a due o più impianti, che il paziente può rimuovere autonomamente anche per la regolare igiene orale. La protesi risulta molto più comoda e stabile rispetto alle dentiere tradizionali e non necessita l’impiego delle tradizionali paste adesive.

Quanto conviene curarsi all’estero?

Come abbiamo già detto il costo degli interventi è un argomento molto delicato,dal momento che le spese del trattamento sono tutte a carico del paziente, sia che ci si rivolga ad un implantologo a Rho che in altre città d’Italia.

La maggior parte delle persone, per risparmiare, cercano soluzioni sul web, per finire in illusori messaggi promozionali che propongono costi nettamente inferiori rispetto alla media.

Questo, ad esempio, è ciò che avviene con le cliniche dentali dell’Albania e della Croazia, che mettono a disposizione dei pazienti italiani la possibilità di ottenere impianti dentali low cost.

Una proposta sicuramente molto allettante, ma realmente poco accettabile!

Secondo una ricerca commissionata da Andi a Ispo, 4 italiani su 100 hanno effettuato cure odontoiatriche al di fuori dei confini nazionali, ma addirittura la metà di loro si è pentita di tale decisione.

Gli inconvenienti di curarsi all’Estero sono tanti, ad esempio:

non si può beneficiare di una assistenza specialistica continua;

Il Professionista in caso di un’urgenza improvvisa, non è facilmente raggiungibile;

I piani terapeutici implantari vengono proposti a distanza, senza tenere conto delle abitudini, delle terapie farmacologiche e dello stato di salute dei pazienti.

nell’eventualità di malpractice, ottenere un risarcimento potrebbe essere molto complicato.

Inoltre, sembra che i professionisti che lavorano all’estero siano più predisposti ad una terapia estrattiva, precedente all’inserimento degli impianti. Ciò implica che i trattamenti endodontici o parodontali, inevitabilmente più lunghi, non vengano neppure presi in considerazione.

Il nostro consiglio, in sintesi, è quello di “non cadere in tentazione”, bensì affidarsi ad un dottore specializzato, non distante, raggiungibile in breve tempo, che permetta di compiere verifiche periodiche nella fase post-intervento, al fine di assicurare la massima resa estetica e funzionale della nuova protesi.

A chi conviene rivolgersi per ottenere i migliori risultati?

E’ importante scegliere con la massima attenzione il dottore a cui rivolgersi per un’operazione di implantologia: solo così si può avere la certezza di un risultato predicibile e di un investimento mirato al miglior risultato.

Quali sono, allora, le caratteristiche da ricercare in un bravo professionista?

L’esperienza nel settore dell’implantologia deve essere comprovata da anni pratica clinica; E’ necessario un aggiornamento costante, sia dal punto di vista tecnologico che pratico: con il passare degli anni i macchinari si evolvono e le pratiche diventano via via sempre meno invasive e fastidiose. Il curriculum deve essere verificabile anche attraverso Internet: è sempre bene accertarsi di non avere a che fare con un millantatore. Le opinioni positive degli altri pazienti sono i feedback migliori per valutare la bravura del Professionista. E’ importante sapere fin da subito quale dottore si occuperà del vostro intervento. L’utilizzo di materie prime di alto livello ed il rilascio del passaporto implantare, che certifica la qualità dei materiali.

Esiste il “miglior” implantologo a Rho?

Di sicuro nessuno potrà mai indicarvi il miglior implantologo di Rho o di qualsiasi altro comune o di qualunque altra città del mondo.

Ciò che possiamo fare, però, è consigliarvi una serie di studi odontoiatrici al cui interno operano professionisti con oltre 20 anni di esperienza comprovata nel settore implanto-protesico.

PROVINCIA DI NOVARA

OdontoBiDental Clinic: una struttura elegante situata nella straordinaria cornice del Lago Maggiore.

Presso OdontoBI è possibile effettuare interventi di implantologia a carico immediato, tecnica che consente di intervenire sulle arcate, con protesi dentarie permanenti, restituendo un sorriso perfetto in poche ore.

La clinica odontoiatrica OdontoBI è diventata punto di riferimento per migliaia di pazienti provenienti da molte città del Nord Italia, ed è ormai riconosciuta quale centro d’eccellenza nel settore implantologico.

Sito web: www.odontobi.eu

PROVINCIA DI COMO

Studio Dentistico Renda: Centro di Eccellenza nel Mondo dell’Implantologia

Il Centro Dentistico Renda vanta anni di specializzazione ed esperienza clinica in Implantologia e Terapia Parodontale. Nello Studio, oltre ai tradizionali trattamenti odontoiatrici, si eseguono interventi di Chirurgia Orale: dall’implantologia con tecniche di rigenerazione ossea, a protesi totali su impianti a carico immediato ad interventi di parodontologia.

Sito web: www.dentistacomo.it

PROVINCIA DI TREVISO

Studio Dentistico Prof. Lorenzo Favero: un Centro di Eccellenza nell’Odontoiatria Italiana

Lo Studio del Prof. Favero è un centro altamente specializzato, in grado di prestare assistenza qualificata nella provincia di Treviso. Il Professore è specialista esperto in Ortognatodonzia, Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale. Il Professore collabora sinergicamente con uno staff professionalmente preparato e competente. I pazienti vengono accolti in un ambiente elegante e funzionale, organizzato secondo i più alti standard qualitativi.

Sito web: www.lorenzofavero.it

PROVINCIA DI BARI

Studio Dentistico Deodato: Una struttura pensata appositamente su misura dei pazienti.

Lo Studio Dentistico Deodato è un Centro specializzato in Implantologia avanzata e Chirurgia Odontoiatrica. In caso di interventi particolarmente complessi, il Dottor Deodato si avvale delle tecniche della più moderna Implantologia Computer assistita. Massima efficienza e resa in tutti i trattamenti. I pazienti vengono accolti, in un ambiente elegante e confortevole, da un Team di personale altamente professionale, gentile e qualificato. La cortesia, l’attenzione rivolta ai pazienti e l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche modernissime, fanno dello studio Deodato un punto di riferimento per la risoluzione di ogni problema dentale.

Sito web: www.studiodeodato.com

PROVINCIA DI ROMA

Studio Dentistico De Sanctis: un Centro che pone la massima attenzione al paziente in ogni tipo di cura.

Lo Studio Dentistico De Sanctis, a Roma (zona Eur), è un vero e proprio gioiello dell’Odontoiatria Digitale Moderna. Un Centro di riferimento per tutti i pazienti che desiderano ricevere trattamenti di qualità ed ottenere risultati concreti e tangibili. Professionisti, costantemente aggiornati, attenti e preparati, che offrono un’assistenza odontoiatrica predicibile e qualificata, grazie alle innovative tecniche e strumentazioni tecnologiche presenti all’interno dello Studio, nel rispetto delle esigenze dei pazienti.

Sito web: www.odontoiatriadigitaledesanctis.it

Studio Dentistico Lopez: l’esperienza al servizio dell’odontoiatria.

Da oltre 20 anni, lo Studio Dentistico del Dr. Michele Lopez garantisce trattamenti di elevata qualità ed assistenza altamente qualificata. Il Dottore è Esperto di Implantologia, Chirurgia Orale e Protesi Implantari, ambiti in cui vanta una grande abilità e competenza chirurgica. La grande padronanza delle tecniche chirurgiche gli permette di eseguire interventi complessi anche in tempi relativamente brevi. Negli anni ha messo a disposizione dei colleghi la sua esperienza clinica e la sua conoscenza odontoiatrica, organizzando nel suo Studio di Roma corsi di formazione ed aggiornamento sulle principali tecniche chirurgico-implantari.

PROVINCIA DI NAPOLI

Studio Dentistico Leone: un Centro all’avanguardia nel cuore di Napoli.

Lo Studio Dentistico Leone è un Centro all’avanguardia dal punto di vista delle strumentazioni e delle tecniche utilizzate nei trattamenti. Il Dottor Leone è specializzato in Ortodonzia e Gnatologia. Ridare armonia ai propri denti, vuol dire ridare armonia a tutto il corpo. Lo studio Leone, a tal proposito, offre varie soluzioni: dalle terapie ortodontiche tradizionali, all’ortodonzia invisibile, fino all’ortodonzia linguale e ai trattamenti gnatologici. Ogni paziente viene trattato con la medesima cura e dedizione, senza tralasciare alcun aspetto. Qui puoi trovare veramente la risposta ad ogni problema.

Sito web: www.studiodentisticoleone.it