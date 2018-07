In arrivo i giorni più caldi dell’anno. Questa settimana, come già annunciato, previste temperature fino a 38-39 gradi. L’ondata durerà probabilmente fino alla fine della prime decade di agosto. Poi potrebbe esserci un cambio di tendenza.

E’ in arrivo, secondo gli esperti, la più forte ondata di calore 2018. Già da oggi le temperature sono previste in aumento con aria calda subtropicale collegata all’anticiclone nordafricano in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo che spiega “l’anticiclone africano determinerà una settimana ‘rovente’, in particolare al Centronord dove sono attesi i valori più elevati: punte di 36-39°C sono infatti previste sulla bassa Valpadana lungo il Po e su Toscana, Umbria, Lazio, localmente fino a 40°C sulle aree interne della Sardegna.

Molto caldo anche in montagna, specie sulle Alpi dove si potranno raggiungere se non superare i 30°C a 1000m e con la quota dello zero termico fino a 4500m. Qualche grado in meno invece al Sud, ma con clima comunque pienamente estivo e massime oltre i 30-32°C.

Nottate tropicali

Da segnalare anche il brusco aumento termico dei valori minimi notturni, specie nei grandi centri urbani della Valpadana, dove la scarsa ventilazione e gli alti tassi di umidità, causeranno nottate dal clima tropicale.”

Le città da bollino rosso

Tra le città più roventi dell’intera settimana ci sono sicuramente Torino, Milano, Alessandria, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Cremona, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone, Nuoro.”

Attenzione anche ai temprali improvvisi

Gli esperti meteo mettono in guardia perchè nonostante il grande caldo ci sarà spazio anche per qualche temperale improvviso che però non dovrebbe toccare la Brianza ma solo le zone alpine, oltre al Centro e Sud Italia.

Quanto durerà l’ondata di calore?

L’ondata di caldo, secondo le ultime previsioni, durerà per tutta la settimana e probabilmente proseguirà per gran parte della prima decade di Agosto.

Poi potrebbe esserci qualche brutta sorpresa in agguato. Sembra infatti che a partire dalla seconda decade del mese gli esperti ipotizzino una “rottura dell’estate”. Un fenomeno che solitamente coincide con il periodo successivo al ferrafgosto ma che quest’anno potrebbe anticipare.

Cosa significa? Semplicemente che a partire da quella data, in particolare al Nord, Centro e regioni Adriatiche potrebbe esserci un calo delle temperature…