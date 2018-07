Venerdì 27 luglio sarà possibile assistere all’eclissi di Luna più lunga del secolo.

Eclissi di Luna più lunga del secolo

Un evento straordinario durante la quale rimarremo al buio per quasi due ore. Il fenomeno sarà visibile anche in Valtellina, l’oscuramento del satellite inizierà poco dopo le 19 per terminare alle 2,30 di notte.

Evento a Villa Arconati

La Luna rimarrà oscurata completamente dalla Terra per un tempo di circa 1 ora e 43 minuti. Al calare del sole la Luna piena sorgerà già in parte eclissata dall’ombra del nostro pianeta fino a venire coperta totalmente intorno alle 23,13. Il nostro satelline si colorerà di rosso offrendo uno spettacolo molto suggestivo e affascinante che potrà essere visto a occhio nudo. Per chi volesse approfondire Villa Arconati ospiterà dalle 21.00 una passeggiata notturna a lume di candela chiamata “Fantasmagorie, mostri e vampiri. Le tenebrose notti di Byron, Shelley e Polidori”. L’appuntamento si svolgerà anche in caso di pioggia con alternative al coperto. Jennifer Radulović racconterà le misteriose e oscure notti del 1816 a Villa Diodati di Lord Byron, Mary Shelley e John William Polidori. Ad accompagnare la serata il cibo e la birra artigianale e uno speciale “Menù neo Gotico” per la serata.

Per maggiori informazioni vai sul sito di Villa Arconati

