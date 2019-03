In duecentomila questo pomeriggio a Milano per dire no al razzismo. Tra loro anche diversi esponenti di associazioni del territorio.

In duecentomila a Milano per dire no al razzismo

Tanta, tantissima gente ha invaso questo pomeriggio le strade di Milano per dire no al razzismo. Oltre duecentomila persone a detta degli organizzatori. Un fiume di persone allegro e colorato. Cittadini che si sono ritrovati per dire no al razzismo, come è stato scritto su tanti cartelli e manifesti. Un serpentone che ha raggiunto piazza Duomo.

La gente è arrivata da tutta Italia; oltre un migliaio gli enti e le associazioni presenti con striscioni, 40mila adesioni solo su Facebook; una ventina i Comuni in piazza anche con il gonfalone, molti di più quelli che hanno aderito ufficialmente alla manifestazione. Tanti i politici, leader nazionali ma anche segretari di organizzazioni sindacali e alti esponenti di associazioni come Arci, Emergency, Amnesty International, Medici senza frontiere. Tutti uniti in nome della tolleranza e del rispetto dei diritti delle persone e delle minoranze.

Dal nostro territorio a Milano

Fra i presenti ricordiamo le delegazioni Anpi di Inveruno, Corbetta, Sedriano e Vittuone. Presente anche la Scuola senza frontiere di Corbetta – “Aderiamo allo spirito dell’iniziativa; ottima manifestazione, colorata e positiva” – una delegazione di “Nabad onlus – Spazio mondi migranti” di Parabiago, che ha sedi anche a Rho, Vanzaghello e Gerenzano; “Prima le persone, siamo qui per la libertà di movimento di tutte le persone”, ha affermato il presidente Stefano Consonni. Poi tanti esponenti del Partito democratico dei vari paesi della zona… e tanti altri che hanno voluto essere presenti a un’iniziativa che, come ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, vuole essere “uno spartiacque per dimostrare che un altro mondo è possibile” e che si è conclusa sulle note di “People have the power” di Patty Smith.