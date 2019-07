In vacanza con Fido e Micia: inviaci le foto dei tuoi “amici a quattro zampe” e le pubblicheremo su La Settimana.

In vacanza con Fido e Micia: le foto ricordo su La Settimana

E’ tempo di vacanze e in valigia sempre più persone mettono collari, spazzole e ciotole. Certo perché si parte insieme a Fido e Micia. Anche quest’anno «La Settimana» invita i suoi lettori a inviare uno scatto col proprio beniamino in vacanza. Dal mare alla montagna, si viaggia insieme al cane, al gatto, al coniglio e al furetto, perché sono parte della nostra famiglia. Per tutto agosto pubblicheremo gratuitamente sulle pagine del nostro giornale le vostre foto più belle insieme ai vostri amici animali: basta scattare e inviare una mail all’indirizzo redazione@lasettimanadisaronno.it, indicando il nome (anche del vostro beniamino) e il comune di residenza.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE