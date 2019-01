Francesco Fazio ha inaugurato questa mattina in Municipio a Gerenzano la sua opera “Il Mondo”.

Francesco Fazio ha inaugurato questa mattina in Municipio a Gerenzano la sua opera “Il Mondo”. L’artista ha donato al comune la sua opera simboleggiante il mondo sorretto da un albero spoglio. Rappresenta il vuoto interiore che spesso affligge l’animo umano.

Il sindaco Ivano Campi ha ringraziato l’artista per il regalo e ha commentato:

“Tutti sono invitati a dare linfa a questo albero nel loro piccolo come cittadini. L’opera invita a dare dimostrazione del senso di responsabilità a cui siamo chiamati tutti per far fiorire albero del mondo e per poter cosi cogliere benefici a vantaggio della collettività”.