Inaugurata questa mattina, sabato 19 gennaio, al Centro Giada la nuova casa delle associazioni di Arese. Presenti il sindaco Michela Palestra, la Giunta e le autorità civili e militari.

La casa delle associazioni è realtà

Sorto sulle ceneri della vecchia sede della biblioteca di viale dei Platani (per cui l’Amministrazione aveva scelto di non procedere alla ristrutturazione, a causa dei numerosi e onerosi interventi necessari per adeguarla alle nuove esigenze e alle attuali norme edilizie), il nuovo edificio è costruito con criteri moderni e tecnologie avanzate, energeticamente efficiente e con spazi ampi e accessibili a tutti.

Le dichiarazioni del sindaco

“La gestione, a seguito di procedura pubblica, è stata affidata a UNI TER, una presenza solida del nostro territorio, che ringrazio fin d’ora per aver accettato questa grande sfida con coraggio. Auguro a tutti di poter vivere pienamente questo nuovo polo che metterà in rete tutte le associazioni aresine. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e chi ci ha aiutato ad arrivare fino qui”, ha dichiarato il sindaco Palestra.

