Ieri sera, lunedì 20 gennaio, è stato inaugurato il nuovo comando della Polizia locale di Castiglione Olona al castello di Monteruzzo.

Castiglione, taglio del nastro al nuovo comando di Polizia

Prima la tradizionale messa con gli uomini e le donne delle Polizia locali di Castiglione Olona, Venegono, Vedano e le autorità cittadine, poi inaugurazione del nuovo comando. Non poteva esserci giorno migliore di San Sebastiano, patrono protettore dei Vigili Urbani, per il taglio del nastro dei nuovi uffici della Polizia castiglionese, allestiti all’interno del castello di Monteruzzo.

Nuova casa per la sicurezza cittadina

Dopo la messa in chiesa di Villa, la delegazione si è spostata al castello per la benedizione dei mezzi e dei nuovi uffici da parte di don Ambrogio. Presenti, oltre agli agenti e al comandante Maurizio Amicarelli, il sindaco Giancarlo Frigeri, che li ha ringraziati per il loro lavoro e aperto le porte della loro nuova sede.

