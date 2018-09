“L’inaugurazione del nuovo reparto per subacuti, la promessa di inaugurare entro un anno e mezzo due il centro integrato, lo sport e la musica.” Questi i punti cardine della mattinata che ha avuto luogo presso il presidio ospedaliero di Bollate, che ha ospitato la terza edizione del festival Asst Rhodense. Una folta presenza delle istituzioni ha caratterizzato l’evolversi della mattina.

Le parole dell’Assessore regionale Giulio Gallera

“A Bollate – ha spiegato l’Assessore regionale alla sanità Giulio Gallera all’arrivo dei partecipanti alla camminata per le vie di Bollate i- abbiamo iniziato un cammino che oggi voi avete simbolicamente compiuto. In un momento in cui non ci sono più le condizioni per avere un ospedale che faccia tutto, perché non si riesce a fare tutto bene dappertutto, abbiamo deciso di non abbandonare i luoghi, ma di riconvertirli dandogli una vocazione diversa che potesse essere al servizio dei bisogni e dei territori. Bisogni che oggi sono le tante visite. Questa è la cronicità che stiamo affrontando.”