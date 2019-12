Ieri l’atteso taglio del nastro per il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Pronto Soccorso pediatrico al Del Ponte, finalmente realtà

Trova casa a Varese il quinto Pronto Soccorso pediatrico della Lombardia, e probabilmente il più bello. Grande cerimonia per il taglio del nastro del nuovo reparto dell’Ospedale Filippo Del Ponte alla presenza della Direzione strategica dell’Asst Sette Laghi, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore al Welfare Giulio Gallera e dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, esponente politico del territorio, oltre che dei consiglieri e rappresentanti politici del territorio a tutti i livelli istituzionali.

L’importanza del Pronto Soccorso pediatrico

Il nuovo Pronto soccorso pediatrico accoglierà sia i bambini che già si rivolgono al Punto di Primo intervento pediatrico dell’ospedale Del Ponte (circa 13.000 all’anno, in crescita) e anche i bambini che sono accolti al Pronto soccorso dell’Ospedale di Varese (circa 2300 all’anno). Si trova al piano meno uno del Padiglione Michelangelo (piano terra per chi entra da via Buonarroti). Gli ambienti sono resi accoglienti grazie alla Fondazione “Il Ponte del Sorriso”. L’organizzazione del servizio assistenziale è di funzionale e di grande qualità: oltre ad una sala dedicata ai codici rossi e una dedicata ai codici gialli, c’è un locale dotato di quattro postazioni per l’Osservazione Breve Intensiva, dove i piccoli pazienti vengono monitorati per un periodo che va dalle 6 alla 36 ore. Nel Pronto Soccorso Pediatrico lavorerà un’équipe medica e infermieristica dedicata e formata specificamente per la gestione delle urgenze ed emergenze pediatriche che si prenderà cura dei bambini con problemi di tipo medico-internistico e chirurgico, grazie alla sinergia con tutti gli specialisti in servizio all’ospedale Del Ponte e nel vicino Ospedale di Circolo.

“Un’assoluta eccellenza”

Entusiasta il Presidente Fontana: “Grazie all’impegno di Regione Lombardia e del territorio varesino inauguriamo un Pronto soccorso pediatrico, uno dei 5 presenti in Italia. Si tratta, quindi, di un’assoluta eccellenza, che Regione Lombardia sosterrà anche nel suo imminente completamento con uno stanziamento di 10 milioni di euro per un progetto che riteniamo strategico”. “Quella di oggi – gli ha fatto seguito l’assessore Gallera – è una tappa importante di una scelta strategica che Regione Lombardia ha compiuto nei confronti del pronto intervento e dell’assistenza pediatrica dotando questo territorio di un polo di eccellenza. Abbiamo stanziato 40 milioni per le dotazioni tecnologiche e strutturali dell’ospedale ‘Del Ponte’ e altri 8 milioni per l’arruolamento di personale specialistico, in un contesto nazionale caratterizzato da tetti di spesa e contrazioni di risorse”.

“Servizio strategico per tutti gli ospedali”

“Il Pronto Soccorso è un servizio strategico per tutti gli Ospedali. Il nostro è bellissimo!”. Ha esordito così iera la dottoressa Anna Iadini, Direttore Medico dell’Ospedale Del Ponte introducendo l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso pediatrico e della nuova radiologia dell’Ospedale Del Ponte e dopo di lei il Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli ha ripercorso la storia dell’ospedale Del Ponte e, in particolare, del progetto voluto dalla Città e da regione Lombardia per realizzare a Varese un Polo di riferimento regionale e nazionale per la Donna e il Bambino: “Un progetto che si sta completando – ha annunciato – l’appuntamento è in primavera con l’inaugurazione della Terapia Intensiva Pediatrica”.

“Questo è il Pronto Soccorso pediatrico più bello d’Italia – ha ribadito Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia – E ora via al terzo lotto”.

