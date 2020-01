Dal gruppo Facebook Tradate/Abbiate/Ceppine Da Vivere l’appello ai concittadini per aiutare gli animali feriti dagli incendi in Australia.

Il caldo torrido e secco e la mano di piromani stanno mettendo in ginocchio l’Australia e il suo ambiente. Una vera e propria emergenza, che in queste settimane avrebbe portato alla morte, secondo le stime del WWF, circa un miliardo di animali e una tragedia questa che sta muovendo la solidarietà di tantissimi, vip e cittadini “comuni”, che stanno sostenendo enti e associazioni che cercano di porvi rimedio.

Un’ondata benefica che è arrivata anche a Tradate ed è sostenuta da uno dei gruppi Facebook cittadini, Tradate7Abbiate/Ceppine Da Vivere. Un aiuto concreto quello chiesto: calzini da bimbo e garze sterili per canguri e koala ustionati dalle fiamme.

“Alcuni volontari in collaborazione con l’ambulatorio veterinario Ghiringhelli di Semenzato(Svizzera) hanno organizzato una raccolta di garze e calzini da bimbo per aiutare l’ospedale veterinario di Adelaide – spiega Mauro Micheluzzi, amministratore del gruppo – Principalmente si trovano canguri e koala che restano ustionati durante il rogo in Australia. Con il gruppo Tradate Abbiate Ceppine da Vivere abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa raccogliendo il medesimo materiale che poi verrà spedito da Lugano con diversi voli. Chi volesse dare una mano può contattare tramite messaggio privato via Messenger”.