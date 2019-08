La volpe è tornata in città. Dopo la sua prima comparsa, durante il weekend, la piccola volpe che ha intenerito gli internauti è tornata a fare capolino, questa volta in centro città.

Una volpe in città

Il video, infatti, è stato girato questa mattina da Lucio Liliano Pifferi, all’interno della Residenza Radaelli, in via Locatelli, a pochi passi da viale Oriano. Come si vede nelle immagini girate con lo smartphone, la volpe è intenta a gustarsi della carne in scatola e appare tranquilla e a suo agio.

“Sono sceso con l’ascensore questa mattina e quando si sono aperte le porte me la sono trovata davanti – ha raccontato Pifferi – Era tranquilla e si è anche lasciata avvicinare. Mi sembrava affamata così sono rientrato in casa e le ho portato un po’ di carne in scatola. Ha mangiato, ma in realtà sembrava più incuriosita da me, mi seguiva e mi osservava”.

LEGGI ANCHE: Una volpe a spasso per Treviglio FOTO

Catturata dalla Polizia locale

A quel punto Pifferi ha approfittato della calma dell’animale per chiamare la Polizia locale e chiederne l’intervento per il recupero dell’animale. Pochi minuti dopo gli agenti sono intervenuti all’interno della Residenza e con l’aiuto di Pifferi e la collaborazione della volpe sono riusciti a catturarla.

“Ci ha seguito fino al quarto piano – ha concluso – Ora si trova al Comando della Polizia locale in attesa dell’arrivo della Protezione animali che si assicurerà di restituirla al suo habitat naturale”.

La volpe era stata avvistata già questa mattina, poco dopo le 7, in via Roma. Si aggirava tra i vicoli, forse affamata. Non si esclude la presenza di altri esemplari in zona e si raccomanda, qualora si mostrasse l’occasione, di non avvicinarsi a toccarle ma allertare subito la Polizia locale.