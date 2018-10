Nella mattinata di lunedì 15 ottobre al Centro Parco Polveriera di Solaro c’è stato un incontro tra il Presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere e una delegazione del Movimento 5 Stelle.

Il 15 ottobre il Centro Parco Polveriera è stato luogo dell’incontro tra il Presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere e una delegazione del Movimento 5 Stelle. Questa delegazione era composta dal senatore Gianmarco Corbetta, dal consigliere regionale Marco Fumagalli e dal consigliere comunale di Cesano Maderno Giulia Fumagalli. Occasione dell’ incontro è stata un’interrogazione presentata in Consiglio Regionale da Fumagalli.

L’interrogazione

L’interrogazione presentata dal consigliere Fumagalli tratta temi relativi alla riqualificazione del Parco delle Groane, ma non solo. Infatti fa anche riferimento all’idea di installare un presidio fisso delle Forze dell’Ordine all’interno della sede del Parco. Della Rovere ha accompagnato i componenti della delegazione in un rapido tour dentro la ex Polveriera. Poi ha illustrato loro le numerose attività che vengono svolte nel corso dell’anno.

Le parole di Della Rovere

“E’ stato un incontro estremamente positivo e cordiale. Abbiamo affrontato il temi del Parco legati allo spaccio, ma anche quelli più strettamente inerenti alla fruizione del pubblico che da diverso tempo stiamo sostenendo per rilanciare l’immagine della nostra area protetta. Penso, infatti, che uno dei mezzi più forti per contrastare il cattivo uso del Parco delle Groane sia proprio quello di agevolarne la fruizione da parte dei cittadini attraverso una serie di iniziative che noi, assieme ad altre associazioni e ai Comuni, promuoviamo tutto l’anno. Abbiamo inoltre chiarito quale possano essere le possibilità di utilizzo della struttura che ospita la nostra sede gettando le basi per una collaborazione futura sia con il gruppo politico che con gli assessorati competenti di Regione Lombardia. Abbiamo ipotizzato l’opportunità di portare un momento istituzionale di Regione Lombardia all’interno del Centro Parco”.

Il secondo incontro

Per il Presidente del Parco la mattinata è proseguita con un secondo incontro, incentrato sui luoghi dello spaccio. A questo han preso parte le Forze dell’Ordine, esponenti delle amministrazioni comunali di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, le Polizie Locali e l’Ufficio tecnico del Parco. L’obiettivo è coordinare un’azione comune tra i vari enti con il fine di contrastare lo spaccio di droga all’interno del Parco.

