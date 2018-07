I residenti potranno richiedere il pass per accedere alla zona.

Iniziata la demolizione dell’ex “Polverone”

E’ iniziata questa mattina, giovedì 18 luglio, la demolizione dell’ex “Polverone”, la storica sala da ballo tra le vie Solferino e Pusterla. Alla notizia della realizzazione di un nuovo progetto urbanistico, diffusasi a inizio 2017, in città si era scatenato un acceso scontro politico tra detrattori e sostenitori del palazzo a forma ellittica di cinque piani in pieno centro.

L’avviso della Polizia locale

Come comunicato dal comandante della Polizia locale, Giuseppe Sala, fino al 31 dicembre 2019 i residenti di via Micca (tra le vie Pola e San Giuseppe), di via Solferino (tra le vie Micca e San Giuseppe) e di via Pusterla (tra corso Italia e via Micca) potranno richiedere il pass solo per l’ingresso nella zona a traffico limitato e non per la sosta alla “Saronno Servizi”.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE