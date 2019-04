Sono iniziate le asfaltature ad Abbiategrasso lunedì 15 aprile e proseguiranno fino al 25 maggio prossimo

Abbiategrasso: iniziate le asfaltature

Sono iniziate lunedì 15 aprile e proseguiranno fino al 25 maggio prossimo, i lavori di asfaltatura di alcune strade di Abbiategrasso. Nella prima tranche di lavori che avrà luogo dal 15 al 19 aprile, le strade interessate saranno le seguenti: Via C.M. Maggi – Via Pavia – Viale S. Dell’Uomo – Piazza Samek. Per consentire i lavori sarà necessario modificare la viabilità ed in particolare sarà vietata la sosta mentre la circolazione stradale sarà consentita a senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali necessità connesse alla sicurezza.

Chiusura del traffico

Solo la via S. Dell’Uomo sarà completamente chiusa al traffico da mercoledì 17/4 a giovedì 18/4 compreso da piazza Mussi a via Ticino, mentre piazza Samek, lato destro, sarà chiusa da martedì 16/4, dopo il mercato, a giovedì 18/4 compreso.

La seconda tranche dei lavori verrà effettuata dal 14 al 17 maggio in orario notturno, dalle 20 alle 6, e interesserà la via Dante, da via Cagnola alla rotatoria BCS. Per chi proviene da Vigevano in direzione Milano percorso consigliato consultabile nell’allegato.

L’ultima tranche, dal 20 al 24 maggio, interesserà la via Stignani – via Monte Rosa – via Alla Conca – viale Giotto.

Nei luoghi interessati sarà posizionata apposita segnaletica, integrata con pannelli di avviso e indicazione delle modifiche viabilistiche consigliate.

In caso di avverse condizioni meteo il programma dei lavori verrà posticipato.

Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi al Servizio LL.PP – telefono 02 94692318.