Insegna ritmica ai disabili, Benedetta Caloni è tra i 50 campioni della vita.

Insegna ritmica ai disabili: il premio

Benedetta Caloni, grazie alle emozionanti esibizioni di Clelia e Valeria dell’asd Rhythmic’s Team di Arese, è stata premiata dal Centro sportivo italiano Milano tra i 50 campioni nella vita. Si tratta del premio per le persone che quotidianamente, nell’anonimato, si mettono al servizio per il bene della comunità sportiva e dei giovani.

Grazie all’ospitalità e alla collaborazione di Regione Lombardia, sono state premiate 50 persone ognuna con una storia di vita apparentemente ordinaria che in realtà rende ogni società una realtà straordinariamente speciale. 350 persone hanno ravvivato con i colori delle loro società, l’auditorium Testori di Regione Lombardia. Sul numero di Settegiorni Rho in edicola l’intervista a Benedetta Caloni.

