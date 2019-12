Inter Club Legnano Berti: una serata di dibattito calcistico con il giornalista Mattia Todisco.

Nella serata di venerdì 20 dicembre, l’Inter Club Legnano Berti si è riunito nella nuova sede di via Sempione 138 per una serata di dibattito calcistico con il giornalista Mattia Todisco.

Tra i temi discussi, Todisco si è soffermato in particolar modo sulla situazione del vivaio interista e di Sebastiano Esposito, del quale ha elogiato in particolar modo “l’atteggiamento di un vero professionista”.

La serata è proseguita con un cordiale scambio di auguri alla quale hanno presenziato il presidente Massimo Colombo, i membri del direttivo del Club e un nutrito numero di soci.