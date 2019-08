L’Inter Club Legnano Nicola Berti da il benvenuto al nuovo presidente, Massimo Colombo.

Inter Club Legnano Nicola Berti: ecco chi è il nuovo presidente

Giornalista e interista da sempre, Massimo Colombo ricorda la sua prima partita allo stadio: un Inter Brescia 7 a 0 della lontana stagione 65-66, da cui nasce un’affezione per una maglia che non lascerà più, nella bella e nella cattiva sorte.

Come prima dichiarazione da presidente Massimo Colombo ammette di essere “onorato di ricoprire un ruolo inaspettato, di grande impegno accettato con responsabilità e con piacere”. Come primo obiettivo, accogliere tra gli iscritti sia i giovanissimi sia i tifosi più vissuti.Il Club ringrazia il presidente uscente, Aurelio Ghelardoni, per l’impegno dimostrato nella gestione del primo anno di vita del Club e porge a Massimo Colombo i suoi più cari auguri per la stagione a venire.

