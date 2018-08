Interconnector: Terna conferma studio soluzioni migliorative

Interconnector di Settimo al vertice col Prefetto Terna conferma studio soluzioni migliorative.

Interconnector: la riunione di venerdì 10 agosto è stata un’ulteriore opportunità per Terna per ascoltare le esigenze e i suggerimenti provenienti dal territorio in merito al progetto di interconnessione Italia-Svizzera. Infatti l’azienda ha confermato che sta studiando soluzioni progettuali migliorative dal punto di vista tecnico e ambientale.

Approfondimenti condivisi

Inoltre una volta completati gli approfondimenti, li condividerà con tutti i soggetti coinvolti anche attraverso momenti di incontro. Infine, Terna ha ribadito a tutti i sindaci presenti e al Prefetto la propria volontà di continuare in un percorso di dialogo e confronto. Dando la propria disponibilità ad ascoltare e valutare ulteriori istanze provenienti dal territorio.

