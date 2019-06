Intesa San Paolo chiude nella frazione di Parabiago, Villastanza? Il sindaco si oppone.

Intesa San Paolo, la presa di posizione di Parabiago e Cerro

A fronte delle annunciate chiusure delle due filiali Banca Intesa San Paolo di Villastanza e Cantalupo, i sindaci dei corrispettivi comuni di Parabiago e Cerro Maggiore, Raffaele Cucchi e Nuccia Berra, scrivono ai Direttori e all’Amministratore Delegato per esprimere le proprie preoccupazioni in merito.

Le parole dei sindaci

“Le due filiali forniscono servizi fondamentali ai cittadini – si legge nella nota a firma dei due sindaci – Essendo gli unici sportelli presenti a servizio delle frazioni di Villastanza, Villapia e Cantalupo, svolgono una funzione sociale di supporto a molti cittadini anziani e non automuniti che abitano in queste frazioni e che hanno necessariamente bisogno di un rapporto personale con la Banca. Inoltre, le distanze dal centro sono considerevoli e ostative alla fruizione dei servizi bancari. Un istituto di credito dovrebbe avere al centro della propria mission la persona, le esigenze dei piccoli e grandi risparmiatori e basare la sua credibilità finanziaria anche sulla fiducia che il risparmiatore ripone nella propria filiale. La nostra preoccupazione è condivisa da gruppi di cittadini che, riuniti in comitati, chiedono di essere ascoltati e tutelati dall’istituto bancario. Si stanno organizzando forme di sensibilizzazione di tutti gli abitanti delle frazioni coinvolte attraverso forme di partecipazione popolare, come raccolte firme e assemblee pubbliche in cui si auspica la presenza di dirigenti Banca Intesa San Paolo al fine di rimandare ogni decisione quantomeno a fine anno per non mettere in difficoltà i cittadini nel periodo estivo, oltre a valutare insieme alternative che scongiurino la chiusura definitiva delle filiali”.

Raccolta firme e incontri con i cittadini

Mentre dalla banca spiegano le loro ragioni, come ampiamente descritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, sono previsti banchetti per raccogliere le firme contro la chiusura oggi, domenica 2 giugno dalle 8 alle 12.30 in piazza Indipendenza a Villastanza e sempre domenica dalle 10 alle 10.30 a Villapia in piazza Risorgimento. Infine, l’Amministrazione ed esponenti della Banca incontreranno i cittadini mercoledì 5 giugno alle 21 nella sala don Carlo Sada a Villastanza.

