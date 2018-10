Il prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14, saranno presenti nelle piazze della provincia di Varese punti informativi per “Io non rischio”, a cura della Protezione Civile.

“Io non rischio”, per diffondere la cultura della prevenzione

Sabato 13 e domenica 14 ottobre volontari e volontarie della Protezione Civile saranno presenti nelle piazze delle città della provincia di Varese con il punto informativo di “Io non rischio”. Si tratta di una campagna nazionale che si propone di diffondere informazioni su come affrontare terremoti, maremoti e alluvioni. I volontari, tutti adeguatamente formati, sono pronti ad illustrare alla cittadinanza la cultura della prevenzione. In ogni piazza saranno presenti gadget e materiale informativo di vario genere. Non mancheranno mostre fotografiche e video su eventi naturali che hanno interessato il territorio provinciale negli ultimi anni.

Il programma di sabato 13

I volontari della Protezione Civile sabato 13 saranno in piazza delle Tessitrici a Malnate. Qui sarà posizionata una tenda alluvionale e verrà messa in mostra una moto pompa, strumento fondamentale in caso di alluvione. A Samarate,in piazza Italia, oltre sempre alla tenda alluvionale, verranno esposti i mezzi dell’Associazione e ci sarà la torre faro. Sabato i volontari saranno presenti anche in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella e in piazza Garibaldi a Luino.

Il programma di domenica 14

Domenica 14 l’iniziativa sarà presente in piazza San Maurizio a Vedano Olona, in piazza San Giovanni a Busto Arsizio, di fronte al Municipio di Angera e ancora a Samarate in piazza Italia, con le stesse esposizioni di sabato. Come a Malnate, a Vedano Olona ci saranno la tenda alluvionale e la moto pompa. Mentre a Busto Arsizio verranno esposti diversi elementi della strumentazione di Protezione Civile e ci sarà un master attrezzato, con materiali di attività di salvaguardia dei beni culturali.

Le organizzazioni partecipanti

Ad aderire all’iniziativa numerose organizzazioni: G.C. Vedano Olona, SOS Malnate, Sommozzatori Protezione Civile Varese Sub, CVA Angera, Associazione Genieri Lombardia Volontari Protezione Civile Samarate, Associazione Pronto Intervento Busto Arsizio, Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Sezione A.N.C. Saronno.

