Protezione Civile: i volontari della Città metropolitana di Milano aderiscono alla campagna nazionale “Io non rischio”.

“Io non rischio” con la Protezione civile

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, le tute gialle della Città metropolitana di Milano aderiranno a “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna informativa nazionale sui rischi naturali che riguardano il nostro Paese. La campagna coinvolgerà tutti i capoluoghi di provincia italiani. Volontari e volontarie allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle piazze per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul rischio maremoto.

Coinvolte oltre 700 associazioni

L’edizione 2018 coinvolge volontari e volontarie appartenenti a oltre 700 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

Questo l’elenco dei Comuni del territorio metropolitano che aderiscono all’iniziativa: Milano, Cologno Monzese, Segrate, Melegnano, Sesto San Giovanni, Pieve Emanuele, Siziano, Opera, Pogliano Milanese e Bellinzago Lombardo.

