Sulle note natalizie dei bimbi delle scuole cittadine, l’Isola di solidarietà è stata un vero successo sotto l’albero. Tanti i banchetti solidali allestiti in piazza del Popolo e corso Garibaldi con in vetrina i lavoretti natalizi degli studenti e dei loro genitori.

Isola di solidarietà: insieme si puo’

Tante le proposte volute dai Consiglieri comunali dei ragazzi per questo Natale: una foto con Babbo Natale, la possibilità di donare un giocattolo, di lasciare un messaggio solidale, ma anche una mostra fotografica dal 1998 ad oggi. Lancio dei palloncini finale. Tutti i momenti di intrattenimento sono stati animati e presentati dalla Banda dei Babbi Natale, composta da alunni della scuola secondaria di primo grado.

Compleanno speciale

Quest’anno la Città dei bambini compie 20 anni di attività, mettendo “sempre al centro del nostro fare i bambini e i ragazzi della nostra città come protagonisti attivi delle diverse iniziative e cercando, ancor oggi, di costruire una città a misura di bambino”. Proprio 20 anni fa la prima Isola di solidarietà. Nel tardo pomeriggio è poi giunta la luce di Betlemme portata dagli scout. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza, come da tradizione.

