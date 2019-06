Istituto Cannizzaro: il Sociale che fa notizia

Istituto Cannizzaro: il Sociale va in onda

Il Progetto <<Inclusione>> é un lavoro che coinvolge i ragazzi con diversa abilità. Riguarda gli studenti dell’Istituto Cannizzaro di Rho. Il fautore dell’idea é il docente di grafica pubblicitaria e disciplina pittorica professor Maurizio Barcellona. Il proposito, a seguito dell’approvazione di Preside e colleghi, diventa realtà.

La realizzazione (ormai terminata e costata un mese di impegno) é un murales: la scritta della scuola con al centro le caricature dei personaggi illustri, ciascuno a rappresentare gli indirizzi professionali delle classi. Stanislao Cannizzaro per la chimica, Marvin Minsky per informatica, Armando Testa e la grafica.

L’iniziativa rimbalza: dall’ambito scolastico al paese. Dal corpo docenti fino ai mass media locali. Inizia dal contesto sociologico: approccia al multimediale. Il passaggio dall’ambiente reale a quello digitale é breve. Telepromozione e telecomunicazione della socialità vanno di pari passo. L’emittente Sky visita il casting dell’opera in corso e ne trae un video che immortala i ragazzi al lavoro. Uno sforzo collettivo che abbatte le barriere e sostiene l’accoglienza. A brevissimo la ripresa andrà in onda come Spot Sociale. L’emittente: Media Sport Channel canale 814 (di Sky). Di forte impatto emotivo anche le immagini di pochi minuti disponibili su YouTube. <<Murales del Cannizzaro>>: queste le parole da digitare per avviare la ricerca. E vedere un moving ricco di musica e arte. Il Professor Maurizio Barcellona ringrazia la piattaforma televisiva per l’opportunità offerta di divulgazione del <<Progetto Inclusione>>. In un clic: tinte, forza, emozioni di una didattica inclusiva.

