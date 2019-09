Sabato 21 settembre 2019 è il grande giorno di Jovanotti a Linate. La tappa conclusiva del Jova Beach Party si svolgerà infatti all’aeroporto, attualmente chiuso per lavori. E l’organizzazione cerca giovani (e meno giovani) che vogliano lavorare per l’evento.

Jovanotti a Linate, cercasi “Beach Angels”

L’intero tour è stato a basso impatto ambientale in un contesto unico: per preservare al meglio i luoghi dove si svolgerà l’evento, Erica società cooperativa, partner del Jova Beach Party 2019, è alla ricerca di nuovi volontari che diventeranno i “Beach Angels”. Cosa faranno i Beach Angels? Aiuteranno gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile la gestione dei rifiuti nell’area evento, presidiando i contenitori della raccolta differenziata dislocati sull’area e informando le persone su come fare bene la raccolta differenziata. A tutti coloro che aderiranno l’organizzazione garantirà:

accesso all’evento

buono per panino + bibita

maglietta Beach Angels + cappellino

assicurazione a copertura di danni personali e a terzi

Per maggiori informazioni e per compilare il form di adesione vai su: https://www.cooperica.it/jovabeachparty/ entro mercoledì 18 settembre (alle ore 12) per partecipare al concerto di sabato 21 settembre a Linate.

