Juve sconfitta in Champions League

Serata da incubo al “Wanda Metropolitano” per la compagine guidata da Max Allegri. I bianconeri hanno infatti dovuto incassare un sonoro 2 a 0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni non sono riusciti ad impensierire la squadra del “Cholo” Simeone che, in particolare nel secondo tempo, ha creato diversi grattacapi alla linea difensiva bianconera. Nonostante ci sia ancora tempo per ribaltare la situazione (il 12 marzo a Torino andrà in scena la decisiva gara di ritorno), gli sfottò sui social sono già partiti.

Il simpatico “sfottò” ad Alessandro Fermi

Nel mirino di qualche simpatico anti-juventino è finito anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, grande tifoso bianconero. “Volevo pubblicamente ringraziare l’ “amico” che questa mattina si è introdotto in casa mia per lasciarmi questo buongiorno sulla macchina!!!#violazionedidomicilio” ha scritto sul suo profilo Facebook, allegando la simpatica presa in giro. A Cristiano Ronaldo sono affidate le speranze di “vendetta”.