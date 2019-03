Kledi Kadiu, suscita interesse il famosissimo ballerino della tv a Pogliano

Kledi Kadiu, la danza che conta a Pogliano Milanese!

E’ stato in visita a Pogliano sabato 9 marzo Kledi Kadiu il celebre danzatore di ‘Amici’ e di rinomati programmi televisivi, fra i più gettonati, in particolare dal pubblico giovane.

Aria umile, stile professionale e sorriso stampato in faccia: queste sono state le parole usate dai cittadini che lo hanno incontrato per descriverlo. Persona più che personaggio.

In paese per uno stage che è stato organizzato da Raffaella Musazzi per le allieve della sua scuola di danza, e che verrà riproposto, il ballerino ha voluto soffermarsi per una merenda alla <<Caffetteria dei Portici>> di Piazza Tarantelli. Bar gestito da ‘Genitori d’arte’ di Fabio Cavallo, già conosciuto per le esibizioni sul palco dell’Ariston e Baglioni in tour. Resta l’arte che arricchisce il contesto poglianese.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE