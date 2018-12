Le “Supernonne” 2018 di Magenta sono loro: Albina Scotti, 106 anni, e Fiorenza Trezzi, che di candeline ne ha spente 104.

“Supernonne” 2018 e la visita della Pro loco

La più anziana è la «lady di ferro» Albina Scotti, 106 anni. Poi ecco Fiorenza Trezzi, 104. E una visita speciale l’ha meritata anche la «Giusta» Dina Cerioli, 94. Anche per questo Natale 2018, come da oltre vent’anni, la Pro loco Magenta, ha fatto visita agli ultranovantenni magentini, portando loro un panettone e scambiando qualche chiacchiera, come scritto ampiamente sul numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola. Insieme al superpresidente Pietro Pierrettori e al vice Oliviero Trezzi, anche il sindaco di Magenta, Chiara Calati e il prevosto, don Giuseppe Marinoni.

