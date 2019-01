La Befana tra i bambini dell’ospedale di Garbagnate e al centro Tumori di Milano.

Nel giorno dell’Epifania la Befana è andata a trovare i bambini dall’ospedale pediatrico di Garbagnate e del centro Tumori di Milano. Tra i benefattori il consigliere comunale di Origgio Sozzi Alessandro di Forza Nuova e le associazioni Solidarietà Nazionale sezione di Milano, Evita Peron di Como e Forza Nuova Lario.

“Il giorno 6 gennaio abbiamo consegnato negli ospedali pediatrici di Garbagnate e il centro Tumori di Milano di via Giacomo Venezian dei giochi nuovi per i bambini che sono ricoverati in queste strutture e altri giochi che sono stati consegnati ai responsabili per essere messi a disposizione dei pazienti nell’area comune della pediatria.Il consigliere comunale Sozzi Alessandro del comune di Origgio appartenente al partito di Forza Nuova sezione Groane insieme alla associazione Solidarietà Nazionale sezione di Milano e Evita Peron di Como e Forza Nuova Lario ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta dei giochi.Il consigliere vuole anche ringraziare la capo sala dell’ospedale di Garbagnate reparto pediatra per la sua immediata disponibilità appena ha saputo dell’iniziativa!!

Firmato Consigliere comunale Sozzi Alessandro.”