La Paul Harris, massima onorificenza rotariana, consegnata a La Cappelletta di Abbiategrasso per i suoi 40 anni di servizio

Il Rotary premia la Cappelletta

Martedì 8 ottobre, il Rotary Club Abbiategrasso ha consegnato una Paul Harris, massima onorificenza rotariana al Gruppo la Cappelletta. Questa medaglia, fu istituita nel 1947, alla morte del fondatore e lo raffigura . La P.H.F. viene attribuita dal Club su parere del Consiglio Direttivo a Soci del Rotary e anche a personalità non rotariane, ad associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per l’attività di servizio.Il presidente Francesco Ioppolo l’ha consegnata nelle mani di Antonio Zampollo, tra i fondatori del gruppo La Cappelletta che tanto lavora per la città.

Il commento del presidente

Un gesto per ringraziare chi, come ha affermato il presidente: “ Oltre 40 anni fa ha iniziato a ritrovarsi tra amici e a progettare iniziative che hanno generato beneficenza, una storia simile a quella rotariana anche se non si fregia del nostro simbolo. Ci sembra giusto esprimere a questo prezioso Gruppo la nostra riconoscenza per quello che continuano a fare per la città, non solo un servizio di ristorazione, un punto importante di riferimento e di aggregazione ma grazie al loro lavoro di volontariato riescono anche ad elargire e a distribuire in beneficenza ad altri enti e associazioni cittadine diverse migliaia di euro ogni anno. “