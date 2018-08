“Diamo le chiavi della città a Valentino Rossi”. Questa era stata la proposta di un aresino sui social che aveva trovato subito consensi favorevoli. Ma ora il vicesindaco ci ripensa.

“Diamo la cittadinanza aresina a Valentino Rossi”. Questa era stata la proposta di un aresino sui social che aveva trovato subito consensi favorevoli. Tra cui anche il vicesindaco Luca Nuvoli che aveva commentato così:

Dopo la proposta, è scoppiato “il caso” su Facebook. L’iniziativa, però, è stata criticata da Massimiliano Seregni del Comitato Passaparola.

“Quando si tocca il fondo si sente il toc? Passi il cittadino che propone… ma il vicesindaco… Poi se si “sfidanza” Valentino chiamerà il sindaco per le chiavi? Il caldo gioca brutti scherzi ? Quindi per l’Amministrazione comunale. Fidanzarsi con una aresina è motivo per dare le chiavi della città al famoso fidanzato?”.