La Contrada Legnarello al RSA/RSD Leopardi di Villastanza di Parabiago

“La Contrada Legnarello crede da sempre che le attività sociali siano una delle iniziative fondamentali per trasmettere lo spirito di condivisione del mondo del Palio sul territorio”. Per questo, dopo la visita del 9 ottobre alla Scuola dell’Infanzia Santi Magi (Olmina), alcuni contradaioli di Via Dante si sono recati, nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre alla RSA/RSD Leopardi di Villastanza di Parabiago.

“Ci riempie sempre il cuore vedere l’entusiasmo e l’affetto con cui i nostri ragazzi si relazionano con gli anziani e i diversamente abili, raccontando e ascoltando storie di Palio. Alla fine della giornata in tutti rimane la consapevolezza di aver donato il proprio tempo a chi ne ha più bisogno, rallegrando per qualche ora la degenza dei pazienti e il lavoro dei loro assistenti, acquisendo un valore personale in più: crediamo fortemente che anche, e soprattutto, questo sia Palio. A dimostrazione di quanto questo tipo di attività sia ritenuta da noi importante, seguiranno presto altre iniziative sociali sul territorio legnanese e limitrofo”.