La Dea Bendata del SuperEnalotto bacia Milano

Sabato 2 novembre la fortuna ha baciato Milano con una vincita del SuperEnalotto con due punti 5 da 53.320,22 euro. La vincita stata fatta nel punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via R. Bonghi. Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto inoltre ha assegnato: 466.492 vincite con punti 2 e 15.616 vincite immediate da 25 Euro e ben 552.099 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto comunque continua a crescere, attestandosi a 27.800.000,00 euro disponibili per il prossimo concorso di martedì 5 novembre.

