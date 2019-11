La Direzione ASST Valle Olona e i Direttori di dipartimento si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre.

La Direzione dell’ASST Valle Olona non si limita a sostenere la necessità e l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale, ma si sottopone alla stessa. Ieri pomeriggio infatti, giovedì 31 ottobre, il Direttore generale Eugenio Porfido, il Direttore sanitario Paola Giuliani, il Direttore amministrativo Marco Passaretta e il Direttore sociosanitario Marino Dell’Acqua, insieme ai Direttori di dipartimento, sono stati testimonial di un comportamento di prevenzione che tutela la nostra salute.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, nella scorsa stagione invernale si stima siano stati colpiti da influenza oltre 8 milioni di italiani. In oltre 800 casi l’influenza si è manifestata in forma grave e ha richiesto il ricovero in reparti di Terapia intensiva; 19 di questi casi si sono verificati nel territorio di competenza di ATS Insubria e hanno riguardato residenti appartenenti a categorie a rischio che non si erano sottoposti a vaccinazione.

