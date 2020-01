La discesa delle Befane dal Campanile di Castellanza: le bambine, i bambini e tutti i cittadini sono invitati.

Il CAI sezione di Castellanza presenta lunedì 6 gennaio alla chiesa di San Bernardo in Castegnate, dopo la S. Messa delle 10.00, l’ormai tradizionale “discesa delle Befane” dal campanile della chiesa. Ci sarà anche un incontro con i bambini. Verrà inoltre organizzato un banco per la vendita di arance. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina.

Parteciperà la banda cittadina del Corpo Musicale Santa Cecilia.

