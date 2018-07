14 luglio, festa nazionale francese. Magenta non poteva mancare alla Società del Giardino con una sua rappresentanza anche alla luce dell’amicizia consolidata che la lega a Ville de Magenta e alla Francia per via della rievocazione.

Guarda le foto

Come avviene da tre anni, al termine della festa, la Fanfara Bersaglieri “N.Garavaglia” con il Capo Fanfara, Fabio Borroni, si è esibita in Galleria Vittorio Emanuele e in piazza Duomo, suscitando un entusiasmo incontenibile. VIDEO

Presenti il sindaco Chiara Calati, il numero uno della Pro loco, Pietro Pierrettori accolti dal Console generale, Cyrille Rogeau. C’erano anche Giorgio De Conto, del Service Communication del Consolato, il Console di Ungheria, Márk Berényi, il Sindaco di Solferino, Gabriella Felchilcher, il Vice Presidente Pro Loco Magenta, Oliviero Trezzi. Ma soprattutto la Fanfara dei Bersaglieri “N.Garavaglia” guidata dal suo Capo Fanfara, Fabio Borroni. Una festa nella festa.