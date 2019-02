La filosofia protagonista a Corbetta, grazie alla tappa cittadina di Urbanamente. Anche quest’anno l’associazione culturale ospita Rocco Ronchi, filosofo, presenza fissa e apprezzata nel ciclo di conferenze degli ultimi anni.

La filosofia a Corbetta

Nella serata di martedì 5 febbraio , nella Sala Polifunzionale di Piazza 1° Maggio, dalle 21 (ingresso libero), appuntamento imperdibile del il ciclo “E’ il Tempo”. Il titolo della conferenza è “La natura del tempo e il tempo della natura. Einstein vs Bergson”: la percezione e la materialità, analizzati attraverso un duello intellettuale. La teoria della relatività non è sbagliata nei suoi calcoli, ma nel porsi come teoria generale, prescindendo dall’intuizione, dalla natura dell’uomo che la concepisce: è questo l’assunto della serata.

Il video di Invernizzi

L’evento ha luogo con il patrocinio del Comune di Corbetta, la collaborazione del Liceo Scientifico D. Bramante e il sostegno di Fondazione Ticino-Olona, oltre che di sponsor. Per chi vuole è possibile visionare l’intervento di Marco invernizzi a Magenta su “Cinema e tempo”.