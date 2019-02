La minaccia col coltello e la fa salire in auto per rapinarla E’ accaduto domenica 3 febbraio a Magenta. Una ragazza di circa 25 anni stava rincasando quando è stata avvicinata da un individuo che, minacciandola con un coltello, l’ha costretta a risalire in auto con lui.

Minaccia col coltello

Hanno percorso un breve tratto di strada fino al cimitero quando, sempre brandendo l’arma, l’ha fatta scendere, non prima di impadronirsi degli averi della ragazza.

Indagini in corso

Il balordo ha preso la borsa con circa 40 euro, per poi scappare in auto, una Opel Agila. Dalla testimonianza raccolta sembrerebbe trattarsi di un italiano, ma le indagini dei carabinieri sono in corso.