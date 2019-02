Dalle prime ore dell’alba la neve sta scendendo anche su Rho. Come previsto i fiocchi sono arrivati anche in provincia e probabilmente le precipitazioni proseguiranno per tutta la mattinata di oggi, venerdì 1 febbraio.

La neve è arrivata anche a Rho!

Come si può vedere dal video, anche Rho è stata imbiancata dalla neve. Al momento non si segnalano disagi particolari per la circolazione ma prestate comunque attenzione visto il manto stradale scivoloso. Le strade sono pressoché pulite, così come i marciapiedi. La circolazione è quindi regolare.

Neve nel Milanese

Come anticipato ieri facciamo il punto sulle previsioni del tempo che ci aspettano nelle prossime ore e intanto aspettiamo le vostre foto a redazione.settegiorni@gmail.com

Previsioni per oggi venerdì: mattino

Tra mattina ed il primo pomeriggio fenomeni diffusi su Centro/Ovest e Nord regione, ma attenzione: ci saranno momenti di neve durante le precipitazioni più intese con invece pioggia/neve molto bagnata durante le fasi meno intense, soprattutto in pianura.

Nel dettaglio:

Su pianura Pavese, alto Comasco, alto Varesotto, Sud/Ovest Milanese prevalenza di momenti nevosi a tratti intensi.

Su Valtellina, Valsassina ed Orobie tanta neve.

Su est Bergamasca, Bresciano e Cremonese: piogge.

Previsioni per oggi venerdì: pomeriggio

Nel corso del pomeriggio fenomeni in diminuzione.

Pioggia su Brianza, Centro/Est Milanese e Lecchese, via via in estensione su Ovest regione nel tardo pomeriggio.

Sacche di resistenza neve solo su Pavese e Varesotto, ed ovviamente Valchiavenna e parte Valtellina.

Quanti centimetri di neve al suolo in giornata?