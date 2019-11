La Nuova Opel Corsa in anteprima da Rezzonico auto in via Turati 67 a Cerro Maggiore.

La Nuova Opel Corsa in anteprima da Rezzonico auto

Appuntamento da non perdere da Rezzonico auto in via Turati 67 a Cerro Maggiore. Oggi, giovedì 14 novembre, dalle 18 alle 22, sarà possibile scoprire in anteprima la nuova Opel Corsa, nel corso di una serata organizzata in collaborazione con X Factor, il cui palcoscenico è l’ideale per mostrare i talenti della nuova vettura: design giovane, dinamico e sportivo; tecnologia con sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, come il riconoscimento dei cartelli stradali, il cruise control (no adattivo) con radar, il sistema di mantenenimento della carreggiata controllato da sensori e rilevamento stanchezza del conducente; nuova versione 100% elettrica (Corsa-e).

Dalle 18 open bar e a seguire puntata di X Factor in diretta. Non mancheranno piacevoli sorprese, tra cui l’estrazione di una cinquantina di premi: da card di Spotify a biglietti per assistere in diretta alle puntate live del celebre talent show, fino a una Nuova Opel Corsa per un anno (noleggio in comodato d’uso per 12 mesi).