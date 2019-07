La Poglianese vince la sfida: all’Oplà Village organizza la festa per la prima squadra

La Poglianese vince la sfida: festa per il ritorno in prima

La Società Sportiva <<Poglianese calcio>> vince la sfida. Con se stessa. Grazie al gruppo. Combattendo lealmente sul campo raggiunge la meta, l’obiettivo: la prima categoria. Da settembre si parte in stile <<Pogliano>>. In grande. Com’é sempre stato sin dalle origini. Così si evince dalle parole del Presidente Paolo Moroni che in più di una occasione ribadisce: <<Il fine é il ragazzo. Poi il team: sarebbe bello ri-portarci ai successi degli albori>>.

Le regole, del rispetto dell’avversario, e la responsabilità, verso i ragazzi, entrano in gioco: in un contesto sportivo assodato da anni sul territorio. L’intento é ri-proporre ma anche ri-formare. Ed in-formare sulle novità in cantiere: l’educazione allo sport contiene le idee cardine della crescita personale. Così si arriva da uno alla squadra. Volti assodati si uniscono alle new entry. L’esperienza e la competenza che non guastano mai: umana e professionale. Un project management regolare, e lineare: un piano di lavoro, quello dell’Asd, che concilia sport e sogni.

Ed é sulla base di questo obiettivo (l’esordio in prima) che la Società allestisce il progetto: il 10 luglio alle 20 si terrà la festa privata al Parco Acquatico Oplà Village di via Camillo Chiesa, 4 (invitato per l’occasione anche il Sindaco Carmine Lavanga). E scoppia l’estate <<Poglianese>>. Nel corso della serata avrà luogo la presentazione della prima squadra. L’ingresso é gratuito (prenotazione). Sul disegno degli organizzatori si appoggia la struttura portante di un obiettivo complesso e competitivo. Chiaro: e condiviso dal gruppo. Così a Pogliano si festeggia la prima categoria. Un nuovo inizio.

Soddisfatto il Presidente che, nonostante un accenno di amarezza in seguito agli atti vandalici (per fortuna lievi) contro le cinte di recinzione del campo degli allenamenti (ndr tra 1 e 2 luglio), che si ripropongono la notte recente del 3-4 c.m, annuncia grandi novità. Da settembre debutta la sportività.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE