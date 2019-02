I volontari della Protezione Civile si sono presentati ai cittadini di Robecchetto.

Protezione Civile, adesso anche a Robecchetto

“Dal 1° gennaio è attiva la convenzione con la ProCiv di Castano Primo, nella quale è presente da due anni anche il Comune di Vanzaghello. Fino a oggi a Robecchetto mancava il gruppo di Protezione Civile. Oggi, dopo un bel lavoro, finalmente lo avremo anche noi”. Queste le parole del sindaco di Robecchetto, Giorgio Braga, nella serata di presentazione del gruppo di volontari che si è svolta ieri, venerdì 15 febbraio.

Autorità presenti

Soddisfatti per il lavoro svolto, per la collaborazione intercomunale e l’impegno profuso dalla ProCiv anche il primo cittadino di Castano Primo, Giuseppe Pigantiello, quello di Vanzaghello, Leopoldo Giani, l’assessore alla ProCiv Castanese, Luca Fusetti e gli amministratori di Robecchetto che si sono impegnati per avere la convenzione: il vicesindaco Alessandro Mollica, il consigliere delegato Edoardo Lego e l’assessore Daniele Colombo.

Appello ai volontari

Ad avanzare qualche nuova proposta, di cui parleremo meglio sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 22 febbraio, anche i comandanti delle Polizie locali dei tre comuni della convezione: Massimo Masetti per Castano, Emidio Varrato per Robecchetto e Maurilio Zocchi per Vanzaghello.

Tanti i volontari della ProCiv presenti in sala. A fare un appello e spiegare il loro ruolo è il coordinatore Rodolfo Marmo: “Siamo nati nel 2010 e abbiamo fatto passi da gigante. Due anni fa è nata la convenzione con Vanzaghello e ora con Robecchetto. Abbiamo 4 mezzi, siamo 19 volontari effettivi e ognuno di noi ha importanti specializzazioni. Ma servono volontari anche tra i robecchettesi perché serve aumentare il nostro gruppo”.

Come entrare nella Protezione Civile

Per chiunque fosse interessato a diventare parte attiva della ProCiv, può contattare il gruppo sulla loro pagina Facebook, chiedere informazioni alla Polizia locale del proprio paese oppure andarli a trovare tutti i venerdì sera nella loro sede, situata alla stazione di Castano Primo.

