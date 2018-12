La Regione Lombardia dà 150mila euro per la riqualificazione energetica della palestra della scuola elementare “Collodi” di San Martino. Quello del Comune di Bareggio è tra i 68 progetti finanziati attraverso il bando per l’adeguamento degli impianti sportivi. In Provincia di Milano ce ne sono 13.

“Da parte nostra un grazie a Regione Lombardia, che ancora una volta offre un aiuto concreto ai Comuni – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Come Amministrazione comunale abbiamo partecipato e parteciperemo a tutti i bandi che riteniamo utili per Bareggio perché in questo modo possiamo risparmiare soldi dei cittadini per esigenze della collettività. A ottobre abbiamo ottenuto, sempre attraverso un bando regionale, 25mila euro per realizzare un’area giochi per disabili nel parco del Vecchio Ciliegio, i cui lavori sono da poco iniziati, e ora quest’altra buona notizia per la nostra comunità”.

Progetto da 450mila euro

A ottobre, con lungimiranza, la Giunta comunale aveva approvato un’apposita variazione di bilancio proprio per potere affrontare la riqualificazione energetica della palestra, che ammonta a 540mila euro, in modo tale da non perdere l’eventuale contributo regionale che, ora, è arrivato. “Ringrazio gli uffici – ha concluso il sindaco – che si sono messi subito al lavoro in quanto l’impegno di spesa va fatto entro il 31 dicembre”.