Dalla Giunta Regionale uno stanziamento di 240 mila euro per le bande musicali e i cori lombardi. In merito è intervenuto il consigliere regionale lecchese della Lega, Antonello Formenti.

“Dalla Lombardia risorse importanti per sostenere e promuovere la nostra musica, grazie ad un bando ad hoc della Regione dedicato alle 300 bande e ai 370 cori operanti sul territorio. Da appassionato conosco bene le difficoltà e i problemi di queste realtà, di conseguenza la soddisfazione per questo risultato è per me doppia”.

La Regione scende in campo per sostenere bande e cori lombardi

“Il bando – prosegue Formenti – riconosce quindi un contributo alle spese di acquisto di strumenti musicali, divise, partiture e allestimenti, sostenute nel 2019 da parte dei corpi bandistici e dei cori della Lombardia”.

Per accedere al finanziamento occorrerà essere soggetti pubblici o privati costituiti legalmente da almeno 2 anni, avere sede ed essere attivi sul territorio regionale da un biennio alla data di invio della domanda, che potrà essere inoltrata dal 15 ottobre al 18 novembre. L’importo massimo erogato sarà di 4000 euro per corpo bandistico o coro, calcolato sull’80% delle spese sostenute nell’anno in corso.

Vettore di socializzazione per i ragazzi

“La Regione, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta la sua visione d’insieme nel voler sostenere un valore aggiunto importante per le nostre comunità, anche le più piccole. Le bande musicali, oltre ad essere elemento caratteristico e identitario – conclude il consigliere regionale – costituiscono anche un fondamentale vettore di socializzazione per i ragazzi che desiderano avvicinarsi alla nobile arte della musica”.

Le bande in Lombardia

SCORRI E SCOPRI QUELLE NELLE NOSTRA PROVINCIA:

E i cori associati Usci

IN TUTTA LA LOMBARDIA:

Abbiategrasso (MI)

Corotrecime Città di Abbiategrasso | coro a voci pari maschili | direttore: Luca Perreca



Agnosine (BS)

Coro Madonna di Calchere | coro misto | direttore: Wilma Ferremi



Agrate Brianza (MB)

Ass. Musicale Voci Bianche di Agrate | coro di voci bianche | direttore: Armando Maria Rossi Schola Cantorum S. Eusebio | coro misto | direttore: Stefano Mapelli



Albino (BG)

Coro Polifonico Laudate | coro misto | direttore: Marco Gaiani



Albizzate (VA)

Coro John Paul II | coro misto | direttore: Samuele Cane



Almè (BG)

Coro A.N.A. Penne Nere | coro a voci pari maschili | direttore: Donato Talia



Alta Valtellina (SO)

Gruppo vocale Li Ósc’ | gruppo vocale



Alzano Lombardo (BG)

Coro Alpino Le Due Valli | coro a voci pari maschili | direttore: Aurelio Monzio Compagnoni



Appiano Gentile (CO)

Coro La Rocca | coro a voci pari maschili | direttore: Tito Lucchina



Aprica (SO)

Coro Eco di Gambuer | coro misto | direttore: Elia Corvi



Arcellasco d’Erba (CO)

Convivia Musica Ensemble vocale-strumentale | coro a voci pari femminili | direttore: Renato Testori



Arese (MI)

Azzio (VA)

Coro dell’Associazione Culturale Valcuvia | coro di voci bianche | direttore: Margherita Gianola



Bagnolo San Vito (MN)

Coro Musicalmente Insieme | coro misto | direttore: Lorenzo Valente



Bagolino (BS)

Coro Bagolino | coro misto | direttore: Susanna Zanetti



Ballabio (LC)

I Vous de la Valgranda | coro a voci pari maschili | direttore: Riccardo Invernizzi



Bareggio (MI)

Ass. Culturale Baradiclum Singers | coro misto | direttore: Pierino Colombo Coro Stella Alpina | coro a voci pari maschili | direttore: Andrea Della Vedova



Basiano (MI)

Coro Civico di Basiano | coro misto | direttore: Matteo Brambilla



Berbenno di Valtellina (SO)

Coro Alpino di Berbenno di Valtellina | coro a voci pari maschili | direttore: Gioele Peruzzi



Bergamo

Bernareggio (MB)

Ass. Musicale Incontrocanto | coro a voci pari femminili | direttore: Massimo Mazza



Berzo S. Fermo (BG)

Coro Alpini Valcavallina | coro a voci pari maschili | direttore: Mario Valceschini



Besana Brianza (MB)

Coro Valle del Lambro | coro a voci pari maschili | direttore: Marco Villa



Bollate (MI)

Ass. Florete Flores | coro misto | direttore: Mirko Luppi



Bormio (SO)

Coro la Bajona | coro a voci pari maschili | direttore: Amos Sertorelli Coro Polifonico LaReit | coro a voci pari femminili | direttore: Rosangela Folini



Borno (BS)

Coro Amici del Canto | coro a voci pari maschili | direttore: Tomaso Fenaroli



Botticino (BS)

Coro Femminile GIOVANNI PAOLO MAGGINI | coro a voci pari femminili | direttore: Gloria Busi



Bovisio Masciago (MB)

Coro C.A.I. – Bovisio Masciago | coro a voci pari maschili | direttore: Giuseppe Schirru



Breno (BS)

Associazione Musica Viva | coro misto | direttore: Piercarlo Gatti Coro VOCI DALLA ROCCA | coro a voci pari maschili | direttore: Piercarlo Gatti



Brescia

Brivio (LC)

Coro Stelutis | coro a voci pari maschili | direttore: Valter Sala



Brugherio (MB)

Cappella Accademica | coro misto | direttore: Massimo Annoni



Busto Arsizio (VA)

Coro Ai Preat | coro a voci pari maschili | direttore: Marco Puricelli Coro Laus Deo | coro misto | direttore: Gabriele Mara



Calcinate (BG)

Il Polifonico Adiemus | coro misto | direttore: Flavio Ranica



Calcio (BG)

Schola Cantorum Calcio – Voci bianche | coro di voci bianche | direttore: Gianluigi Consolandi



Calolziocorte (LC)

Coro Aldeia | coro misto | direttore: Emanuela Milani



Carate Brianza (MB)

Coro A.N.A. La Baita | coro a voci pari maschili | direttore: Giuseppe Pirola Coro San Giorgio | coro misto | direttore: Mauro Villa Verga



Caravaggio (BG)

Coro ALPA Città di Caravaggio | coro a voci pari maschili | direttore: Alberto Cantini



Carbonara di Po (MN)

Coro Humana Vox | coro misto | direttore: Simone Morandi



Cardano al Campo (VA)

Ass. Musicale Genteviva | coro giovanile | direttore: Alessandro Borghesan



Caronno Varesino (VA)

Choro Lauda Sion | coro misto | direttore: Francesco Barbuto



Carpenedolo (BS)

Corale Polifonica ARS NOVA | coro misto | direttore: Mario Tononi



Carrobbio degli Angeli (BG)

Coro Cicola Canora | coro misto | direttore: Gianpietro Magri



Casazza (BG)

I Piccoli Musici | coro di voci bianche | direttore: Mario Mora



Casnigo (BG)

Coro Madonna d’Erbia | coro misto | direttore: Gian Luigi Merla Coro Voci Orobiche | coro a voci pari maschili | direttore: Raffaele Bellini



Casorate Primo (PV)

Coro Armonia | coro misto | direttore: Lidia Vignoni



Casorate Sempione (VA)

Coro La Brughiera | coro a voci pari maschili | direttore: Roberto Landoni



Casorezzo (MI)

Ensemble “Il Bell’Umore” | gruppo vocale | direttore: Carlo Bianchi



Cassano Magnago (VA)

Cassina de’ Pecchi (MI)

Ass. Culturale Coro Musirè | coro misto | direttore: Marilina Scicolone



Cassina Nuova di Bollate (MI)

Gruppo Corale dell’Aurora | coro misto | direttore: Sonia Brioschi



Castel Mella (BS)

Coro Associazione Mondo Bambino | coro di voci bianche | direttore: Simona Nolli



Castione della Presolana (BG)

Coro La Presolana | coro a voci pari maschili | direttore: Vanna Bonadei



Castrezzato (BS)

Schola Cantorum DON ARTURO MOLADORI | coro misto



Castronno (VA)

Coro Alpha Blue Rose | coro a voci pari femminili | direttore: Cristina Maiocchi Coro Pieve del Seprio | coro misto | direttore: Matteo Magistrali



Cerlongo (MN)

I Cantori del Caldone | coro a voci pari maschili | direttore: Nerile Januskaite



Cernusco Lombardone (LC)

Corale San Giovanni Battista | coro misto | direttore: Federico Porcelli



Cernusco sul Naviglio (MI)

Cesole (MN)

Corale Discantica | coro misto | direttore: Michael Guastalla



Chiari (BS)

Piccola Accademia di Musica SAN BERNARDINO | coro di voci bianche | direttore: Roberta Massetti



Chiavenna (SO)

Corale Laurenziana Giocondo D’Amato | coro a voci pari femminili | direttore: Ezio Molinetti Coro Cuore Alpino | coro a voci pari maschili | direttore: David Lucchinetti Coro Nivalis | coro a voci pari maschili | direttore: Leonardo Del Barba



Chiesa in Valmalenco (SO)

Coro Armonie in Voce | coro a voci pari femminili | direttore: Mario Riva Coro C.A.I. Valmalenco | coro a voci pari maschili | direttore: Carlo Pegorari



Chiuro (SO)

Coro Montagne Mie | coro misto | direttore: Paolo Zoia



Cinisello Balsamo (MI)

Coro C.A.I. di Cinisello Balsamo | coro a voci pari maschili | direttore: Giovanni Ferrari



Cisano Bergamasco (BG)

Coro A.N.A. Val San Martino | coro a voci pari maschili | direttore: Fabio Piazzalunga



Civate (LC)

Cividate Camuno (BS)

Corale LA PIEVE | coro misto | direttore: Teresina Faiferri



Civo (SO)

Coro Alpi Retiche | coro a voci pari maschili | direttore: Valter Mazoni



Clusone (BG)

Coro Idica | coro a voci pari maschili | direttore: Gianluigi Bigoni



Coccaglio (BS)

Coro femminile LUCA MARENZIO | coro a voci pari femminili | direttore: Angela Fertonani



Cocquio Trevisago (VA)

Coro Prealpi Don Luigi Colnaghi | coro a voci pari maschili | direttore: Guido Paroni



Cologne (BS)

Corale MONTORFANO | coro misto | direttore: Renata Chiari



Como

Corbetta (MI)

Civico Coro Polifonico Curia Picta | coro misto | direttore: Claudio Vegezzi



Cormano (MI)

Bruco Gospel Choir | coro misto | direttore: Piero Basilico



Corte Franca (BS)

Corale SAN VITALE IN FRANZACURTA | coro misto | direttore: Ernesto Marini



Cortenova (LC)

Coro Misto Voci nel Tempo | coro misto | direttore: Michele Spandri



Costa Masnaga (LC)

Costa Volpino (BG)

Coro La Pineta | coro a voci pari maschili | direttore: Francesco Gheza Coro Polifonico Santo Stefano | coro misto | direttore: Giacomo Sangalli



Crema (CR)

Associazione Corale Sweet Suite | coro a voci pari femminili | direttore: Giancarlo Buccino



Cremeno (LC)

Coro Valsassina | coro a voci pari maschili | direttore: Maria Grazia Riva



Cremona

Cunardo (VA)

Coro Monte Penegra | coro a voci pari maschili | direttore: Riccardo Bianchi



Delebio (SO)

Happy Chorus | coro misto | direttore: Cesare Dell’Oca



Dervio (LC)

Coro Delphum | coro a voci pari maschili | direttore: Gianfranco Algarotti Coro femminile CorolLario | coro a voci pari femminili | direttore: Lina Morstabilini



Desio (MB)

Dolzago (LC)

Gruppo Vocale Incanto | coro misto | direttore: Emilio Piffaretti



Dosolo (MN)

Coro AMS | coro giovanile | direttore: Rosa Alberini



Edolo (BS)

Coro BAITONE | coro a voci pari maschili | direttore: Passeri Gian Pietro



Endine Gaiano (BG)

Cavellas Chorus | coro misto | direttore: Corrado Patelli



Erbusco (BS)

Coro Prealpi | coro a voci pari maschili | direttore: Paolo Tosoni



Fino Mornasco (CO)

Coro A.N.A. Sandro Marelli | coro a voci pari maschili | direttore: Davide Benzoni



Galbiate (LC)

Ensemble Femminile Cum Corde | coro a voci pari femminili | direttore: Anna Fruet



Gallarate (VA)

Gambara (BS)

Coro BRIXIA CAMERA CHORUS | coro misto | direttore: Francesco Andreoli



Gardone Val Trompia (BS)

Coro della Montagna INZINO | coro a voci pari maschili | direttore: Narciso Lancelotti



Gavardo (BS)

Coro LA FAITA | coro a voci pari maschili | direttore: Valerio Bertolotti



Ghiaie di Bonate Sopra (BG)

Corale Sacra Famiglia | coro misto | direttore: Gianandrea Cardani



Giussano (MB)

Coro A.N.A. Alberto da Giussano | coro a voci pari maschili | direttore: Marco Mantovani



Goito (MN)

Coro parrocchiale “Don Giuseppe Vincenzi” | coro misto | direttore: Alfredo Scalari



Grosio (SO)

Coro Cime di Redasco | coro a voci pari maschili | direttore: Patrizia Fabbri



Gussago (BS)

Coro LA ZERLA | coro a voci pari maschili | direttore: Duilio Ghidini



Iseo (BS)

Coro IS.CA | coro a voci pari maschili | direttore: Maria Lissignoli



Izano (CR)

Ass. VirgoVox Ensemble | coro a voci pari femminili | direttore: Valentina Ghirardani



Lecco

Legnano (MI)

Ass. Coro Dalakopen | coro misto | direttore: Matteo Magistrali Coro Jubilate | coro misto | direttore: Paolo Alli



Limbiate (MB)

Ass. Musicale Coro A.N.A. Limbiate | coro a voci pari maschili | direttore: Osvaldo Carrara



Limito di Pioltello (MI)

Coro Ambrosiano Limito | coro misto | direttore: Fabio Sirtori



Lissone (MB)