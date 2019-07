La rhodense Sofia Forlani vola alla finale regionale di Miss Italia. Sabato 27 luglio nella sala congressi del Comune di Selvino (Bergamo) si è svolta l’ultima selezione provinciale per il tour Miss Italia 2019. La bella rhodense ha vinto il titolo di Miss Miluna Selvino 2019. Oltre alle vincitrice del titolo anche le altre prime 5 classificate hanno guadagnato l’accesso alle ultime due finali regionali: sabato 3 agosto a Sarnico e il 24 e 25 agosto al Golf Club Franciacorta.

Miss mascotte è Martina Tradati

Durante la serata si è svolta inoltre la finale di Miss mascotte 2019 un titolo speciale per le piccole del concorso. Le mascotte sono le ragazze che compiono i 18 anni dopo la data del 26 agosto 2019, ma entro agosto 2020. Solari e spigliate e spesso più intraprendenti delle grandi, sono state inserite nel Tour Miss Italia Lombardia 2019 per dare a queste concorrenti che (a volte) per pochi giorni non sono ammesse all’edizione 2019, di fare un po’ di “palestra” su palco per arrivare più preparate al Tour 2020. A vincere Miss Mascotte 2019 è stata Martina Tradati che accede direttamente alle finali regionali 2020.

Madrine e giuria

Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza nell’ultima opportunità per le ragazze di accedere alle finali regionali. Madrine dell’evento Sara Conti, 18 anni, h 178, Very Normal Size taglia 44, di Albano Sant’Alessandro (BG), Neo eletta Miss Cinema Lombardia 2019, prefinalista nazionale 2019, Michela Podera, Miss Prima Selezione, 24 anni di Torre Boldone (BG), flautista, opinionista e modella Rai. La giuria era composta dalla presidente Lara Magoni, assessore regionale moda e turismo, dal segretario Roberto Brugnetti, da Marco Zugni, Mattia Econimo ed Alessandro Musitelli.

Ad accedere alle finali regionali sono le prime 6 classificate: Sofia Forlani, 19 anni di Rho (MI), diplomata in ragioneria, appassionata di moda e il suo sogno è di lavorare proprio in questo campo. Miss Rocchetta Bellezza Benedetta Federici, 18 anni di Brescia, lavora da diversi anni nel settore della moda ed è apparsa in vari video musicali, la sua passione è l’atletica leggera. Miss 3 Selvino Giada Persico, 18 anni di Villa di Serio (BG), ha frequentato l’ultimo anno di scuola per parrucchiera, la sua passione è la danza. Miss quarta classificata Letizia Sansò, 19 anni di Sarezzo (BS), ha conseguito il diploma di perito chimico, proseguirà gli studi in ingegneria meccanica, adora ballare. E ancora: Fabiana Angela Ferraro, 21 anni di Lipomo (CO), diplomata in ragioneria, lavora come modella e indossatrice, a praticato danza per 10 anni a livello agonistico; Linda Previdi, 20 anni di San Giorgio di Mantova (MN), ha frequentato il liceo linguistico e ora frequenta l’università con indirizzo Scienza del servizio sociale, pratica danza contemporanea, ha fatto da modella per servizi fotografici per divere riviste.