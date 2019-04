La San Bernardino Run of Colors è rinviata per le avverse condizioni meteorologiche.

La San Bernardino Run of Colors è rinviata

La San Bernardino Run of Colors, prevista per domenica 14 aprile è rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteorologiche previste. La notizia arriva dal responsabile rapporti con organi di informazione Tiziano Biagi che riferisce: “La Contrada San Bernardino informa che la Manifestazione podistica non competitiva San Bernardino Run of Colors è stata rinviata a data da destinarsi”.

LEGGI ANCHE: Parabiago Run 2019: una corsa per fare rete

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE