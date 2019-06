La Scuola dell’Infanzia Bernasconi vende i prodotti dell’orto didattico

La Scuola dell’infanzia Bernasconi protagonista al mercato

Parte dal Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia Padre Bernasconi di Pogliano (frazione Bettolino) l’ispirazione. Lo spunto, originale e fuori dal comune, nel suo genere, prende vita in raccordo ad una attività particolare. Essa é concepita ed organizzata, nel tempo (dell’anno scolastico), da maestre e bambini: vale a dire la cura dell’orto didattico. Allestito nel cuore del vasto cortile. Un nonno (Teo) trasmette la sua esperienza: si prodiga per insegnare. Racconta l’agricoltura come mestiere e come arte. Miscela di fantasia, impegno, collaborazione, gioco. Che esplode nei prodotti della terra: patate, carote, zucchine, insalata, cipolle. Quelli che verranno venduti vicino alle bancarelle poglianesi.

L’esclusiva del contatto con la natura regola e arricchisce anche le relazioni interpersonali. Parliamo di un esempio di collaborazione, essenziale per la buona riuscita di qualsiasi progetto. L’idea é un’istantanea di sorrisi e sforzi. Che maturano un obiettivo. Dove si compiono progressi. E’ il caso di dire che la costanza di tutti ha dato i suoi frutti. Una dedizione che porta la scuola fuori dai muri allestisce le proprie radici. Non ha limiti. Semmai prospettive. E’ un’iniziativa fuori dal comune: però sul territorio. Nel terreno.

Ed é sul suolo di Pogliano, esattamente in piazza Mercato, che i bambini della Padre Bernasconi la mattina del 21 giugno esporranno i loro prodotti. Tra le bancarelle tradizionali del venerdì, anche le primizie dell’orto didattico dei bambini della materna faranno bella mostra di sé. In più vendita straordinaria di uova fresche! Il contest testimonia che l’unione serve a creare. Oltre a far crescere (bambini) fa nascere (frutti).

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE